01.11.2019, 18:12

ФОТО | В Тарту митинговали как против, так и в поддержку сексуальных меньшинств

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Galerii: 33 pilti
Foto: Argo Ingver

Эстонская консервативная народная партия организовала сегодня на Ратушной площади Тарту митинг против сексуальных меньшиств. Там же появились и их сторонники.

На митинге присутствовали и выступили депутаты Рийгикогу Пеэтер Эрнитс и Анти Пооламетс. Протестующие держали плакаты, отвергающие действующую идеологию и призывающие прекратить госфинансирование объединений ЛГБТ.

С противоположной стороны размахивали радужными флагами и несли лозунги
"Каждый молодой человек нуждается в поддержке".

Можно было заметить, что на митинг со стороны EKRE собрались в основном люди более старшего возраста, а в поддержку сексменьшинств митинговали прежде всего молодые.

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