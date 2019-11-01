ФОТО | В Тарту митинговали как против, так и в поддержку сексуальных меньшинств

На митинге присутствовали и выступили депутаты Рийгикогу Пеэтер Эрнитс и Анти Пооламетс. Протестующие держали плакаты, отвергающие действующую идеологию и призывающие прекратить госфинансирование объединений ЛГБТ.

С противоположной стороны размахивали радужными флагами и несли лозунги

"Каждый молодой человек нуждается в поддержке".

Можно было заметить, что на митинг со стороны EKRE собрались в основном люди более старшего возраста, а в поддержку сексменьшинств митинговали прежде всего молодые.