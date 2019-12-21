21.12.2019, 13:07
ФОТО | В Тапа идет подготовка к визиту Бориса Джонсона, Юри Ратас уже прибыл на место(9)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже приземлился в Таллинне и скоро прибудет в военный городок Тапа, чтобы встретиться там с военнослужащими и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.
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