21.12.2019, 13:07

ФОТО | В Тапа идет подготовка к визиту Бориса Джонсона, Юри Ратас уже прибыл на место

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Foto: Andres Putting

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже приземлился в Таллинне и скоро прибудет в военный городок Тапа, чтобы встретиться там с военнослужащими и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

Ратас уже прибыл в Тапа, Джонсон еще в пути.

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