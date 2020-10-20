ФОТО | В Таллиннском заливе замечены корабли НАТО. Что происходит?

На прошлой неделе в Эстонию прибыли уже во второй раз в этом году корабли 1-й постоянной противоминной группы НАТО, которые участвуют в двухнедельном разминировании и учениях вблизи Сааремаа.
В посетившую Эстонию группу входят штабной корабль LNS Jotvingis, эстонский тральщик EML Admiral Cowan, а также тральщики стран-союзников LVNS Imanta, FGS Sulzbach Rosenberg, HNOMS Maloy, BNS Crocus ja HNLMS Schiedam. Дополнительную поддержку учениям оказывают эстонские тральщики EML Sakala и EML Ugandi, а также эстонский корабль штабной поддержки EML Wambola.
Корабли ВМФ Эстонии участвуют в работе противоминной группы НАТО более десяти лет.
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