16.11.2020, 09:03
ФОТО | В Таллиннский порт пришла роскошная яхта Sokar, на борту которой отдыхала сама принцесса Диана(1)
В Таллиннский порт Ванасадам прибыла 64-метровая яхта Sokar.
В Таллиннский порт Ванасадам прибыла 64-метровая яхта Sokar.
На яхте в свое время проводила время и принцесса Диана. Самым известным владельцем яхты был египетский бизнесмен Мохаммед Аль-Файед, с чьим сыном Доди Аль-Файедом встречалась принцесса Диана. В качестве го гостя она и была на яхте в 1997 году.
Сейчас яхта ходит под флагом Бермудских островов и выставлена на продажу почти за 10 млн евро.
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