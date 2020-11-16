16.11.2020, 09:03

ФОТО | В Таллиннский порт пришла роскошная яхта Sokar, на борту которой отдыхала сама принцесса Диана

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Foto: Taavi Sepp

В Таллиннский порт Ванасадам прибыла 64-метровая яхта Sokar.

На яхте в свое время проводила время и принцесса Диана. Самым известным владельцем яхты был египетский бизнесмен Мохаммед Аль-Файед, с чьим сыном Доди Аль-Файедом встречалась принцесса Диана. В качестве го гостя она и была на яхте в 1997 году.

Сейчас яхта ходит под флагом Бермудских островов и выставлена на продажу почти за 10 млн евро.

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