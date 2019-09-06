ФОТО: В Таллинне выбрали самый красивый частный сад

”В этом году на конкурсе ”Красивый дом Эстонии-2019” три частных сада города Таллинна были удостоены почетного звания, один из них — в районе Кристийне, на улице Вястрику, другой в Хааберсти, третий в Пирита. Красивых участков и садов в Таллинне и во всей Эстонии великое множество, именно поэтому, такое призвание вызывает чувство гордости не только у владельца данного сада, но и у всего нашего района,” — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

”Красивые участки и дворы Кристийне отмечались и ранее. Наши жители всем сердцем заботятся о своих домах и дворах. Приятно отметить, что следить за своим садом стало популярно, и ведь все эти сады — наше сокровище”, — добавил Рийбе. ”Красивый сад требует большой заботы, и эта работа действительно заслуживает признания. Поздравляем Эльзу Тамм, чей приусадебный участок на улице Вястрику, по единогласному решению жюри удостоен звания ”Красивый дом Эстонии-2019” — вы пример для других!”