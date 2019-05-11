ФОТО: В Таллинне вручили титул ”Многодетной семьи 2019” и 7000 евро

Мама Катрин по образованию этномузыколог и воспитательница детского сада. Отец семейства — биолог, но сейчас занимается изготовлением музыкальных инструментов. В семье растет четверо детей: Мадли (12), Йоонас (9 лет), Юрген (8 лет) и Анни (1 год).

Семья Соон своими руками восстановила старый хутор. Отец Михкель — мастер музыкальных инструментов, он считает своей задачей сохранение традиций мастерства изготовления каннелей и игры на них. Детям он рассказывает о природе, сыновей знакомит с пчеловодством и рыбалкой, а с дочерью Мадли играет в шахматы.

Мать Катрин — одна из воспитательниц детского сада Terve Pere Aed, она также играет на каннели в музыкальном ансамбле и много лет учила детей музыке. Сейчас она находится в декретном отпуске и поступила в университет, чтобы изучать специальную педагогику.

Дочь Мадли учится играть на скрипке, ездит в музыкальные лагеря и поет в хоре. Сын Йоонас любит природу, особенно ящериц и других земноводных. Вместе с братом он ходит на тренировки по дзюдо. Его также интересует роботика, а летом он хочет закончить строительство игрового дома, который он начал строить в прошлом году.

Сын Юрген любит петь и в этом году представлял Выруский уезд на конкурсе мальчиков-солистов в Эстонском обществе мужской песни.

Также в семье живут собака, две кошки и курицы.