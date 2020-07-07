ФОТО | В Таллинне уже тестируют первые газовые автобусы. Смотрите, как они выглядят

Член правления TLT Отто Попель отметил, что прибытие и выход новых газовых автобусов на линию — это не только начало нового этапа для предприятия, но и самое большое развитие столичного общественного транспорта с точки зрения заботы об окружающей среде за последние годы.

”Два первых газовых автобуса — гармошка и стандартный — сначала пройдут тестирование, чтобы мы могли убедиться, что они отвечают нашим требованиям и технически готовы к ежедневным поездкам и обслуживанию наших пассажиров”, — объяснил Попель, добавив, что после тестового периода, как только специалисты предприятия убедятся в том, что автобусы соответствуют условиям договора, они останутся в Таллинне.

По словам Попеля уже к началу августа в Таллинн должны прибыть еще по меньшей мере порядка десятка газовых автобусов, дружелюбных к окружающей среде и уже в ноябре они заменят 100 устаревших автобусов из автопарка TLT.

”В будущем, наряду с новыми газовыми автобусами на линиях останутся работать автобусы экологического стандарта euro6, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах, которые пассажиры считают самыми удобными на сегодняшний день,” — сказал Попель.

Член правления TLT отметил также, что самая большая польза от новых газовых автобусов, конечно же, заключается в их экологичности и в том, что переход на такой вид транспорта и позволит предприятию сэкономить средства на ремонте и обслуживании устаревшей техники.

По словам председателя правления TLT AS Андрея Новикова, прибытие автобусов — это важный шаг для достижения сразу нескольких больших целей.

”С одной стороны, это стратегический шаг, который позволит уже к 2025 году заменить дизельные автобусы современным и экологически чистым транспортом, стандартное оборудование которого уже включает в себя кондиционер, USB зарядки и камеры наблюдения в салоне. Кроме того, это приблизит нас к цели получить титул зеленой столицы в 2022. В целом же для нас крайне важно, чтобы общественный транспорт стал еще более удобным и безопасным для пассажиров,” сказал Новиков.