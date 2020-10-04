ФОТО | В Таллинне установили памятник легендарному бродячему псу Жорику

”Жорик из Каламая был неуловимым, умел перехитрить людей и избегал попадания в приют более десяти лет, это своеобразный рекорд. Местные жители заботились о бродячем псе, и сегодня уже очень трудно понять, что действительно случилось с этим ставшим живой легендой животным, а что является выдумкой," — говорит инициатор кампании по установке памятника Хейки Валнер из Loomapäästegrupp MTÜ. Как сообщил Валнер, Жорик на данный момент пойман и живет на передержке группы.

”Животное находилось в очень плохом состоянии. В приюте ему оказали первую помощь (взяли анализы и сразу же поместили под капельницы). В течение двух недель, которые собака находилась в приюте, все расходы на лечение оплачивал приют, — рассказала руководитель Varjupaikade MTÜ Релика Линд. — Перед тем, как животное покинуло приют, у него еще раз взяли анализы и только после того, как они оказались в порядке, началась подготовка к переезду животного”.

Руководитель приюта сказала, что в группе на Facebook "Žorik Kalamaja-koer keset teed" имеются все фотографии и видео, подтверждающие, что именно этот приют занимался собакой и привез ее в новый дом. ”В последующие недели мы также привозили туда (в новый дом) еду и при необходимости лекарства”, — добавила Линд.

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