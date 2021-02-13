ФОТО | В Таллинне установили камеры-смайлики замера скорости

В Таллинне на улице Астангу и на Вабаыхумуузеуми теэ установили камеры-смайлики, которые замеряют скорость транспортного средства и соответствующей эмоциональной реакцией показывают водителю, соблюдает ли он действующий скоростной режим.
По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова камеры-эмотиконы установлены на улице Астангу и на Вабаыхумуузеуми теэ для улучшения дорожной безопасности. ”Камеры замеряют скорость транспортного средства и соответствующей эмоциональной реакцией и текстом показывают водителю, соблюдает ли он действующий скоростной режим”, — сказал Сильянов.
Как на улице Астангу, так и на Вабаыхумуузеуми теэ довольно плотное движение и, зачастую, на этих улицах водители превышают максимально допустимую скорость. Поэтому решили установить там электронные камеры-смайлики, измеряющие скорость”, — сказал Сильянов и выразил надежду, что новые камеры-смайлики помогут обратить внимание водителей на спидометр и избежать нарушения скоростного режима. По словам Сильянова в прошлом году совместно с транспортным департаментом в районе было установлено 12 новых элементов принудительного снижения скорости.
В районе Хааберсти камеры установили по заказу Таллиннского транспортного департамента.
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