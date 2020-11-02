ФОТО | В Таллинне проводили в последний путь тех, у кого не нашлось близких

В Таллинне всех скончавшихся, у которых нет близких, кремируют в Таллиннском крематории. Пепел хранится один год - на случай, если появится близкий человек, который бы захотел похоронить усопшего вместе с родными. Ежегодно до 2 ноября пепел усопших помещают в находящуюся на кладбище Пярнамяэ общую могилу.

По традиции и сегодня прошла такая поминальная служба. На месте были представители городской власти и священник Яан Таммсалу. "В этом году усопших 64. За многие прошедшие годы бывало и так, что это число превышало 300", - сказал он.

Таммсалу рассказал на службе об одной случайной встрече, которая показывает, насколько может быть важным казалось бы маленькое доброе дело.

Священник родом с Сааремаа, как-то он шел вместе с супругой на местное кладбище посетить могилу близких. По пути заметили пожилого человека, у которого в руках были два тяжелых полных песка ведра. Еще два стояли на земле. Таммсалу решил помощь, донес ведра до могилы. Пожилой человек был удивлен и обратился к Таммсалу по имени. И рассказал, что 60 лет назад работал в скорой помощи водителем. Однажды поехали по вызову помочь беременной женщине, которая уже начинала рожать. Старик отметил, что был сильным человеком - он взял женщину на руки и спустился с ней к машине скорой. "Через два часа ты родился", - сказал незнакомый старик Таммсалу.

Теперь пришел черед удивляться священнику - ведь он стоял рядом с человеком, который держал на руках его мать перед самым его рождением.

"Когда делаешь хорошее, то оно тебе возвращается. Не забудем пожелать хорошего и тем, кто здесь похоронен. Имена некоторых даже неизвестны, но они все достойны хорошего", - сказал Таммсалу. Вице-мэр Калле Кландорф отметил со своей стороны, что мы все могли бы зажечь вечером свечи и вспомнить о тех наших близких, кого уже нет с нами.