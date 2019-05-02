02.05.2019, 15:48

ФОТО: В Таллинне прошло первое шествие Общего Праздник песни и танца


rus.delfi.ee
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Reaalkool ja teised matkivad üldlaulupeo rongkäiku Reaalkooli eest Kalevi staadionile
Reaalkool ja teised matkivad üldlaulupeo rongkäiku Reaalkooli eest Kalevi staadionileFoto: Priit Simson

Сегодня в Таллинне прошло первое шествие Общего Праздник песни и танца.

Шествие началось у Таллиннской реальной школы, далее пошли на стадион ”Калев”, где произнесли речи в память о первом празднике.

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