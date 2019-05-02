02.05.2019, 15:48
ФОТО: В Таллинне прошло первое шествие Общего Праздник песни и танца
Сегодня в Таллинне прошло первое шествие Общего Праздник песни и танца.
Сегодня в Таллинне прошло первое шествие Общего Праздник песни и танца.
Шествие началось у Таллиннской реальной школы, далее пошли на стадион ”Калев”, где произнесли речи в память о первом празднике.
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