15.02.2020, 13:50

ФОТО | В Таллинне проходит собрание Партии реформ

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Foto: Karli Saul

На собрании Партии реформ председатель Кая Каллас выступит с обзором текущей политической ситуации.

Собрание также обсудит порядок выборов правления и председателя, а также подготовку предвыборной кампании на выборы в местные самоуправления.

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