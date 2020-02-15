ФОТО | В Таллинне проходит собрание Партии реформ

На собрании Партии реформ председатель Кая Каллас выступит с обзором текущей политической ситуации.
Собрание также обсудит порядок выборов правления и председателя, а также подготовку предвыборной кампании на выборы в местные самоуправления.
На собрании Партии реформ председатель Кая Каллас выступит с обзором текущей политической ситуации.
Собрание также обсудит порядок выборов правления и председателя, а также подготовку предвыборной кампании на выборы в местные самоуправления.
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