ФОТО | В Таллинне проходит митинг с требованием отставки правительства

"Организаторы митинга, гражданское движение "За свободу, против лжи" не согласны мириться с правительством, министр которого верит в "глубинное государство" и желает создать собственное вооруженное подразделение, где министр финансов, по собственным словам, "туп в математике" и пытается "по отцовскому совету" лишить гендиректора полиции его поста, используя незаконные методы, где министр внешней торговли отказывается совершать рабочие поездки за границу, где министр экологии не верит в глобальное потепление. "За свободу, против лжи" не хочет для Эстонии правительства, в котором один из партнеров оказался слишком явным расистом даже для Марин Ле Пен, члены которого притесняют жертву домашнего насилия, а единственная роль премьер министра это повторять извинения", — добавляют они.

На митинге "Хватит! Сколько можно!?" выступят с речью Андрус Ваарик, Маарья Кангро, Пеэтер Лауритс, Кристин Сийл, Яри Пяргма, Даниеле Монтичелли, Стюарт Джонсон и многие другие. Выступят также 5HORSES, Руслан Трочинский и хор Vikerlased. Речи будут сопровождаться

сурдопереводом.

Митинг проводят члены "За свободу, против лжи", протесты и митинги проводятся регулярно начиная с 18 марта, этот протест станет 34-м по счету.