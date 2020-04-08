ФОТО | В Таллинне продуктовые пакеты получили более четверти учеников

”Поскольку количество желающих получит продуктовый набор резко увеличилось, Таллиннскому департаменту образования пришлось изменить порядок распределения еды. Если в первые недели ученикам давали коробочку с теплым школьным обедом с собой, то теперь детям выдаются пакеты с продуктами на неделю. Таким образом, мы можем свести к минимуму прямые контакты и сохранить здоровье всех сторон, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Школы растянули распределение пакетов на более длинный срок и нашли логистические решения, чтобы оказалось возможным соблюсти правило 2+2. У распределяющих пакеты имеются все средства личной защиты и, разумеется, нужно соблюдать все требования гигиены, чтобы предотвратить распространение инфекции”.

По оценке вице-мэра, выдача продуктовых пакетов по новому порядку проходит гладко и без особых проблем.

”Хочу поблагодарить директоров школ за их отличную работу, а также отметить всех, кто участвовал в распределении, — сказал вице-мэр. — Поскольку, по сравнению с прошлой неделей, количество желающих получать продукты многократно увеличилось, для всех это оказалось большим вызовом, особенно имея в виду соблюдение правил техники безопасности — поэтому в единичных школах возникли некоторые недоразумения и вопросы, но все проблемы разрешились по ходу дела”.

Белобровцев напомнил, что несмотря на меры предосторожности, семьям стоит оценить риски и применить все меры защиты и со своей стороны.

”Также хотел бы призвать всех не набирать чрезмерное количество продуктов, чтобы избежать ситуации, когда еду придется просто-напросто выбрасывать. Но если необходимость есть, то, конечно, продуктовый пакет всегда можно попросить”, — добавил вице-мэр.

О желании получить продуктовый пакет нужно заранее известить свою школу, потому что питание заказывается на основе предварительной регистрации. Информацию о том, как получить пакет, школьники и их родители получают от школы. В общеобразовательных школах Таллинна обучается 46 400 учеников.

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