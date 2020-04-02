ФОТО | В Таллинне приземлился самолет с масками и респираторами из Китая

Маски, респираторы и защитные средства распределят в течение двух недель.
Самолет приземлился в Таллиннском аэропорту в 12:30. Как RusDefli писал ранее, из Китая заказано средств индивидуальной защиты на сумму 11,4 млн долларов. Заказанными средствами индивидуальной защиты будут обеспечены больницы, дома призрения, Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны и других учреждений.
Заказаны следующие средства индивидуальной защиты:
одноразовые хирургические маски – 5,5 млн
респираторные маски FFP2 – 2 млн
респираторные маски FFP3 – 100 000
защитные очки – 100 000
перчатки – 25 миллионов пар
защитные халаты (трех различных типов) – 1,1 млн
одноразовые медицинские шапки – 500 000
бахилы – 2 млн
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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