ФОТО | В Таллинне построят снежный городок
Сегодня в Кесклинне на Башенной площади началось строительство снежного городка.
Сегодня в Кесклинне на Башенной площади началось строительство снежного городка.
”Подготовка к строительству снежного городка шла уже несколько дней. Сегодня началось строительство масштабных снежных скульптур, автором которых является Андреас Хинойоса. Снежный городок строят пять команд под руководством скульптора Эло Лийв. В снежном городке можно будет найти скрипку, башни Старого города и другие интересные скульптуры. Большинство из них идеально подходят для катания с горки и уже на Масленицу все желающие смогут их опробовать”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Скульптуры снежного городка символизируют различные праздничные даты в феврале: День независимости Эстонии, Масленицу, а также то, что Таллинн хочет стать музыкальным городом UNESCO. Некоторые скульптуры достигают трех метров в высоту и восемь метров в ширину.
Для строительства снежного городка на Башенную площадь было доставлено около 60 кубометров чистого снега. Чтобы придать скульптурам необходимую прочность будет использовано несколько десятков тонн воды, которую на место доставят спасатели-добровольцы Тыдва.
Снежный городок будет открыт к вечеру вторника.
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