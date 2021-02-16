ФОТО | В Таллинне построили снежный городок

озданию снежного городка способствовала отличная зима. При подготовке к строительству снежного городка было использовано около 60 кубометров чистого снега. Строительством снежного городка занимались два десятка человек, которые под руководством скульптора Эло Лийв изготовили скульптуры по проекту архитектора Андреаса Хинойоса. В снежном городке можно найти масленичную булочку, скрипку, башни Старого города и другие интересные скульптуры”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Kesklinna valitsus

Kesklinna valitsus

Скульптуры снежного городка символизируют различные праздничные даты в феврале: День независимости Эстонии, Масленицу, а также то, что Таллинн хочет стать музыкальным городом UNESCO. Некоторые скульптуры достигают трех метров в высоту и восемь метров в ширину. Чтобы придать скульптурам необходимую прочность было использовано несколько десятков тонн воды, которую на место доставили спасатели-добровольцы Тыдва.

Kesklinna valitsus

”Мы надеемся, что все посетители снежного городка будут бережно относиться к скульптурам, чтобы они простояли долго. Желаем веселой Масленицы и увлекательного катания с горок”, — добавила Хауканымм.

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