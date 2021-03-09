ФОТО | В Таллинне почтили память жертв мартовской бомбардировки

Больше всего при атаке пострадал именно район улицы Харью. В тот день советские самолеты сбросили на Таллинн бомбы, в результате чего погибло более 700 человек и повреждено 1549 зданий.

От Таллинна зажег свечи и возложил цветы к мемориалу жертвам бомбардировок на кладбище Сиселинна председатель горсобрания Тийт Терик.

От имени Эстонского общества охраны памятников старины венки возложили Председатель Пеэп Пиллак и член правления Хелле Солнаск. Поминальную молитву прочитал священник Эстонской Апостольской Православной Церкви Александр Сарапик.

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