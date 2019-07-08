08.07.2019, 18:10

ФОТО: В Таллинне по улице Ахтри проехали 32 роскошных Ferrari


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Таллинне по улице Ахтри проехали 32 роскошных Ferrari
Foto: Andres Putting

В понедельник во второй половине дня на улице Ахтри были замечены четыре фуры, которые перевозили автомобили Ferrari — всего 32 машины.

На их окнах было написано Ferrari Arctic Tour и люксовые машины до Таллинна сделали остановку в Финляндии, что запечатлено на видео ниже.

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