ФОТО | В Таллинне отметили очередную годовщину перемирия между ЭР и Советской Россией

По словам Юри Луйка, мы отмечаем исторический момент, когда война закончилась и наступила свобода, и мы отдаем дань памяти мужчин и женщин, школьников и школьниц, которые боролись за государственность Эстонии.

”Победа в Освободительной войне заложила основу эстонской государственности”, — сказал Луйк, подчеркнув, что закрепленная Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года независимость Эстонии была достигнута не по чьей-либо милости, а в результате 400 дней ожесточенного сопротивления и больших жертв.

”Освободительная война была целенаправленной и успешной борьбой эстонского народа за самоопределение”, — отметил Луйк, пояснив, что в решающий период войны в ноябре 1919 года в эстонской армии было почти сто тысяч штыков, то есть почти каждый десятый эстонец участвовал на восточном и южном фронтах в защите независимости страны.

”Такая сильная и самоотверженная приверженность независимости поразительна для всей мировой истории”, — сказал Луйк. В сражениях за свободу Эстонии погибли около 5000 солдат. ”Мы склоняем голову перед памятью о наших героях и вечно будем дорожить их подвигами”, — добавил Луйк, отметив, что почти тридцать лет назад восстановившая свою независимость Эстонская Республика — отчизна эстонцев — никогда еще не была так хорошо защищена, развита и интегрирована со своими союзниками, как сейчас.

”Конечно, мы должны противостоять новым вызовам и угрозам, но мы можем успешно адаптироваться и действовать в меняющихся обстоятельствах”, — сказал Луйк, призвав брать пример с героев Освободительной войны и действовать в критические моменты единодушно, ответственно и решительно.

”Мы никогда не должны забывать, что независимость, свобода и подлинная демократия нуждаются в заботе и защите каждый день”, — подчеркнул министр обороны.

Венки к подножию Монумента победы в Освободительной войне возложили также командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем и командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги. Сегодня представители Кайтселийта и Сил обороны возлагают венки и зажигают свечи у мемориалов Освободительной войны по всей Эстонии.