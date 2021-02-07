07.02.2021, 21:10

ФОТО: В Таллинне отметили День солидарности. Фасад МИДа окрасился в цвета флага Беларуси

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Välisministeeriumile kuvati solidaarsuse avaldamiseks Valgevene lipuvärvid Foto: Välisministeerium

В воскресенье, 7 февраля, в Международный день солидарности с Республикой Беларусь, свою позицию высказали и таллиннские активисты.

"182 дня — это полгода. Много это или мало? Конечно, хочется, чтобы это все побыстрее закончилось свержением диктатуры, и наконец начала существовать демократия", — передает RusERR слова представителя НКО "Дом Беларуси" Виталия Молчанова, сказанные "Актуальной камере".

"Эстония делает очень много для того, чтобы Беларусь была независимой. И спасибо огромное за это эстонскому народу", — отметил Молчанов.

Активисты обещают и впредь выходить на акции солидарности и на площадь Вабадузе и к посольству Республики Беларусь.

Также в знак солидарности фасад МИДа Эстонии окрасился в цвета флага Беларуси.

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