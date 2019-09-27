ФОТО | В Таллинне открывается уникальная международная интерактивная выставка

Если обычно на выставке минералов их можно увидеть только за стеклом, то решение новой экспозиции заключается в том, что экспонаты можно рассмотреть вблизи и потрогать их.

По словам доцента Института геологии TalTech Вейко Кару, подготовительные работы начались год назад и вначале в Европе состоялись встречи, где обсуждали с коллегами идеи и их реализация. ”Наша цель — предложить прежде всего школьникам опыт соприкосновения и увлекательную радость открытия геонаук”, — пояснил Кару, по словам которого посетители выставки получат ответы на вопросы о возникновении вселенной и металлов или же каков был путь металлов от большого взрыва до сегодняшнего дня, когда они заложили основу цивилизации.

Экспозиция дает хороший обзор и знания о том, как много мы ежедневно используем или потребляем те предметы, для производства которых необходимо извлекать материалы из земных недр.

Выставка была создана университетами и научными учреждениями пяти государств: Университетом Lorraine из Франции, FCT-Universidade Nova de Lisboa из Португалии, Геологической службой Чехии, Университетом Оулу из Финляндии, и музеем и Институтом геологии Таллиннского Технического университета. После первой экспозиции в Таллинне, выставка станет передвижной по всей Европе.

Выставка открыта бесплатно для всех желающих, ее открытие состоится 17 октября в торговом центре T1 Mall of Tallinn. Создание выставки профинансировано инновационной сетью сырьевых материалов EIT RAW MATERIALS Европейского Института инноваций и технологий (EIT) в рамках проекта TravelEx, цель которого заключается повысить осведомленность о полезных ископаемых и их ценности.