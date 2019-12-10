ФОТО | В Таллинне открыт сквер в грузинском стиле
Сегодня в Таллинне на углу улиц Крейцвальди и Рауа была открыта зеленая зона, оформленная в грузинском стиле.
Сегодня в Таллинне на углу улиц Крейцвальди и Рауа была открыта зеленая зона, оформленная в грузинском стиле.
”Обновление сквера Рауа начали планировать летом прошлого года после того, как мэр Таллинна и посол Грузии открыли в нем памятную табличку и композицию, которая символизировала грузинский ландшафт и была оформлена с использованием цветов грузинского флага. Она была посвящена 100-летию создания первой Грузинской Демократической Республики, так как в 1920-1921 годах рядом со сквером находилось первое представительство Республики Грузия в Эстонии”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
По проекту ландшафтного архитектора Тийны Туулик в сквере была создана площадь с отсылкой к грузинской культуре, в центре которой использован грузинский символ солнца с семью лучами — Борджгали. Кроме этого, на территории сквера появились новые кусты и освещение.
”В зеленой зоне установлены четыре скамейки, которые Таллинну подарил город Тбилиси. Также выделено место под скульптуру, вид и форма которой будут определены в будущем”, — добавил Свет.
Стоимость работ по проектированию и реконструкции сквера составила 187 000 евро.
В открытии обновленного сквера приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и посол Грузии в Эстонии Арчил Караулашвили.
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