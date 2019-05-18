18.05.2019, 10:20

ФОТО: В Таллинне остановилась шикарная яхта за 200 миллионов долларов

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она продается!
rus.delfi.ee
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Kismet maksab 200 miljonit dollart.
Kismet maksab 200 miljonit dollart.Foto: Madis Veltman

В субботу утром в Таллинне в порту у терминала Д причалила яхта Kismet. В данный момент она продается, стоимость – 200 миллионов долларов.

Смотрите фото!

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