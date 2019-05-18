18.05.2019, 10:20
ФОТО: В Таллинне остановилась шикарная яхта за 200 миллионов долларов(14)
она продается!
В субботу утром в Таллинне в порту у терминала Д причалила яхта Kismet. В данный момент она продается, стоимость – 200 миллионов долларов.
В субботу утром в Таллинне в порту у терминала Д причалила яхта Kismet. В данный момент она продается, стоимость – 200 миллионов долларов.
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