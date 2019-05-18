ФОТО: В Таллинне остановилась шикарная яхта за 200 миллионов долларов rus.delfi.ee EST 1

Kismet maksab 200 miljonit dollart. Foto: Madis Veltman

В субботу утром в Таллинне в порту у терминала Д причалила яхта Kismet. В данный момент она продается, стоимость – 200 миллионов долларов.