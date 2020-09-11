ФОТО | В Таллинне опять открыли пункты тестирования на COVID-19

Вчера возле Певческого поля опять поставили палатку, где можно сдать тест на коронавирус. Сегодня похожий пункт развернули в Хааберсти.
На горке у Певческого поля тесты делают сотрудники Medicum. В Хааберсти палатку поставили у Saku Suurhall, там работают специалисты из SYNLAB.
К палатке можно подьехать на машине, также есть возможность прийти пешком. Строго рекомендуют надеть маску и избегать скопления людей. На тест направляет семейный врач.
Дополнительные пункты открыты для того, чтобы ускорить прохождение теста. Это необходимо, так как в последнее время в Таллинне резко выросло количество инфицированных.
Департамент здоровья напоминает, что чаще всего вирус передается во время близкого контакта более 15 минут в закрытом помещении.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Сколько столичных школ и детсадов закрыли на карантин
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Ефремов вольготно устроился в СИЗО
Будет ли в Башкирии вторая волна бабьего лета?