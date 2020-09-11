ФОТО | В Таллинне опять открыли пункты тестирования на COVID-19

На горке у Певческого поля тесты делают сотрудники Medicum. В Хааберсти палатку поставили у Saku Suurhall, там работают специалисты из SYNLAB.

К палатке можно подьехать на машине, также есть возможность прийти пешком. Строго рекомендуют надеть маску и избегать скопления людей. На тест направляет семейный врач.

Дополнительные пункты открыты для того, чтобы ускорить прохождение теста. Это необходимо, так как в последнее время в Таллинне резко выросло количество инфицированных.

Департамент здоровья напоминает, что чаще всего вирус передается во время близкого контакта более 15 минут в закрытом помещении.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!