ФОТО | В Таллинне начался саммит "Инициативы трех морей"

В Эстонии стартовал саммит "Инициативы трех морей". Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, выступая перед открытием саммита, отметила большое значение Инициативы трех морей для динамичного развития сотрудничества между входящими в эту группу странами Центральной и Восточной Европы.
Саммит собрал глав государств и правительств как из Европы, так и Америки. В Эстонию на встречу приезжают президент Польши Анджей Дуда и президент Болгарии Румен Радев. Виртуально будут участвовать многие лидеры стран Центральной и Восточной Европы, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, госсекретарь США Майкл Помпео.
Поначалу встречу планировалось провести в июне, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
В "Инициативе" трех морей, созданной в 2015 году, участвуют 12 стран ЕС, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями: Австрия, Болгария, Эстония, Хорватия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия. Важными партнерами инициативы являются Европейский союз, США и Германия.
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