ФОТО | В Таллинне начался саммит "Инициативы трех морей"

Саммит собрал глав государств и правительств как из Европы, так и Америки. В Эстонию на встречу приезжают президент Польши Анджей Дуда и президент Болгарии Румен Радев. Виртуально будут участвовать многие лидеры стран Центральной и Восточной Европы, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, госсекретарь США Майкл Помпео.

Поначалу встречу планировалось провести в июне, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

В "Инициативе" трех морей, созданной в 2015 году, участвуют 12 стран ЕС, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями: Австрия, Болгария, Эстония, Хорватия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия. Важными партнерами инициативы являются Европейский союз, США и Германия.