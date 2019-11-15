ФОТО | В Таллинне начал ходить трамвай по имени "Яна Тоом"

Данная акция финансируется фракцией Европейского парламента Renew Europe, в которую входит Яна Тоом. Узнать трамвай легко по фотографии евродепутата, эмблеме Renew Europe и слогану ”Вместе в новую Европу!”.

Одна из целей акции — распространить информацию о бесплатных юридических консультациях, которые проводятся в бюро Яны Тоом. Эстонское бюро евродепутата Яны Тоом работает в Таллинне уже пять лет. Бесплатные консультации проводятся еженедельно, за эти годы бюро обслужило более 5000 человек.

Среди тех, кто в течение недели, до 22 ноября включительно, разместит в соцсети Facebook селфи на фоне трамвая ”Яна Тоом” с хештегом #YanaToom, бюро евродепутата разыграет 10 бесплатных поездок в Брюссель для более близкого знакомства с работой Европейского парламента.

Таллиннский трамвай ”Яна Тоом” будет ходить по маршруту 2 до Нового года, впоследствии акция может быть продлена.