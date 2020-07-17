17.07.2020, 21:30

ФОТО | В Таллинне на улице валяются пустые упаковки от лекарств. Это опасно для окружающей среды


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Ravimid laiali mööda tänavat Foto: Lugeja

Читатель Delfi прислал фотографии пустых упаковок от обезболивающего, которые валяются под мусорным контейнером вместе с обычным мусором.

В случае упаковок от обезболивающего также действуют правила обращения с опасными отходами: упаковки от лекарств, шприцы и термометры нужно относить в пункт приема опасных отходов.

Остатки лекарств опасны не только для человека, если попадут в руки ребенка или наркозависимого, но и для окружающей среды. Их нельзя выкидывать в обычный контейнер вместе с другим мусором, сжигать, смывать в канализацию или выбрасывать в природную среду.

Старые лекарства можно также сдать в аптеку.

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