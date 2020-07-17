ФОТО | В Таллинне на улице валяются пустые упаковки от лекарств. Это опасно для окружающей среды

В случае упаковок от обезболивающего также действуют правила обращения с опасными отходами: упаковки от лекарств, шприцы и термометры нужно относить в пункт приема опасных отходов.

Остатки лекарств опасны не только для человека, если попадут в руки ребенка или наркозависимого, но и для окружающей среды. Их нельзя выкидывать в обычный контейнер вместе с другим мусором, сжигать, смывать в канализацию или выбрасывать в природную среду.

Старые лекарства можно также сдать в аптеку.