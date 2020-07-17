17.07.2020, 21:30
ФОТО | В Таллинне на улице валяются пустые упаковки от лекарств. Это опасно для окружающей среды
Читатель Delfi прислал фотографии пустых упаковок от обезболивающего, которые валяются под мусорным контейнером вместе с обычным мусором.
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