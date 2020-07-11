ФОТО | В Таллинне хоронят предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Олега Львова(4)
Четыре года назад был убит лидер преступного мира Эстонии Николай Таранков. С тех пор преступный мир остался без смотрящего.
Четыре года назад был убит лидер преступного мира Эстонии Николай Таранков. С тех пор преступный мир остался без смотрящего.
Государственный прокурор Вахур Верте и руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Аго Лейс отмечают, что с убийством Николая Таранкова и задержанием Ассара Паулуса, Харона Дикаева, Андрея Кузякина, Вячеслава Гулевича, Геннадия Окунева, Амида Магеррамова и их подельников закончилась одна глава ненаписанной книги об организованной преступности в Эстонии.
После смерти Таранкова нового лидера преступного мира в Эстонии так и не появилось. Одна часть преемников либо задержана и отбывает срок, другая часть — уехала из страны. Третья — не захотела внимания общественности. Поиск подходящего кандидата стал для криминального мира непосильной задачей.
Сегодня прощаются с Олегом Львовым, который скончался в понедельник.
В 1990-х годах он был в преступном мире Эстонии вторым по значимости за Таранковым.
”Многое можно судить по похоронам. Как много людей, кто несет гроб, кто идет впереди”, — рассказывает бывший высокопоставленный чиновник криминальной полиции. Эти наблюдения могут дать представление о последнем влиянии Львова в преступном мире.
Если гроб будут нести друзья или родственники, то это означает, что он не обладал особо высоким влиянием.
В то же время нынешний полицейский из отдела по борьбе с организованной преступностью говорит, что все влиятельные люди из преступного мира по всей видимости придут проводить в последний путь Львова.
Олег Львов скоропостижно скончался в понедельник, 6 июля, в Таллиннской тюрьме.
Государственная прокуратура подозревала Олега Львова в незаконном оружейном бизнесе, и Полиция безопасности взяла его перед Ивановым днем под стражу.
С санкции суда Львова поместили в одиночную камеру Таллиннской тюрьмы, в интересах расследования дела арестованному запретили какое-либо общение.
"Как так, что человек просто умер в тюрьме?" — недоумевает адвокат Львова Свен Силлар.
Силлар встречался со своим клиентом в последний раз в конце июня во время визита в Таллиннскую тюрьму.
"Олег мне сказал, что ему не дают все таблетки, — сказал адвокат. — Он должен был принимать одни и те же лекарства утром и вечером, но их давали только раз в день".
Насколько известно, Львов еще утром в понедельник в шесть часов был здоров. Что с мужчиной затем случилось, по словам адвоката, остается непонятным.
Расследование черного оружейного бизнеса, которое привело к аресту Львова, ведет госпрокурор Элелийс Раттам. Она не пожелала комментировать для Eesti Ekspress смерть подозреваемого. Однако факт случившегося пресс-секретарь Госпрокуратуры подтвердил.
КаПо изъяла в ходе проведенных в связи с задержанием Львова обысков несколько стволов, в том числе и пулемет.
По словам адвоката Силлара, речь идет о принадлежащих его клиенту антикварном и непригодном для стрельбы оружии.
Львов сам говорил Силлару, что полиция забрала то же самое оружие, что уже изымала при предыдущем обыске, и после того, как все обстоятельства были выяснены, оружие вернули.
Родившийся 17 октября 1954 года Олег Львов входил в число самых влиятельных деятелей преступного мира.
"Он сидел у общака, которым управлял Николай Таранков, — описывает Львова бывший сотрудник Криминальной полиции и министр внутренних дел Андрес Анвельт. "Львов был одним из принимающих решения. Его слово было весомо".
По оценке Анвельта, в Эстонии за многие годы было всего 8-13 авторитетов уровня Львова.
Пик могущества Львова приходится на 90-е и начало 2000-х. Тогда в прессе выходили публикации, в которых его связывали с рыбным бизнесом и столичным Центральным рынком.
По словам Анвельта, в то время появлялось очень много "лжельвовых", то есть мужчин, которые представлялись подчиненными Львова. В действительности они никакого отношения к Львову не имели, но пытались провернуть свои дела, используя авторитетное имя.
В свое время Львова знали как состоятельного человека. Один раз он освободился из-под ареста под залог в 820 000 крон (свыше 52 000 евро).
Полиция пыталась несколько лет назад выяснить размер его доходов и как уплачиваются с них налоги, но расследование ушло в песок.
В 2000 году Львов был признан виновным в даче взятки в 700 крон дорожным полицейским — он попался нетрезвым за рулем. Таллиннский городской суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года. Степень опьянения Львова составляла 1,3 промилле. Его защитник Андрес Горкин в оправдание своего подопечного утверждал, что Львов использовал жидкость для полоскания рта с 30-процентным содержанием спирта. Полицейские тоже получили условные наказания.
Еще раз Львов попался за управлением автомобилем в пьяном виде в августе 2019, когда за рулем Hummer стал виновником аварии и сбежал с места происшествия. Полиция задержала мужчину, а суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения условно. Это было единственное действующее наказание Львова.
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