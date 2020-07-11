ФОТО | В Таллинне хоронят предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Олега Львова

Государственный прокурор Вахур Верте и руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Аго Лейс отмечают, что с убийством Николая Таранкова и задержанием Ассара Паулуса, Харона Дикаева, Андрея Кузякина, Вячеслава Гулевича, Геннадия Окунева, Амида Магеррамова и их подельников закончилась одна глава ненаписанной книги об организованной преступности в Эстонии.

После смерти Таранкова нового лидера преступного мира в Эстонии так и не появилось. Одна часть преемников либо задержана и отбывает срок, другая часть — уехала из страны. Третья — не захотела внимания общественности. Поиск подходящего кандидата стал для криминального мира непосильной задачей.

Сегодня прощаются с Олегом Львовым, который скончался в понедельник.

В 1990-х годах он был в преступном мире Эстонии вторым по значимости за Таранковым.

”Многое можно судить по похоронам. Как много людей, кто несет гроб, кто идет впереди”, — рассказывает бывший высокопоставленный чиновник криминальной полиции. Эти наблюдения могут дать представление о последнем влиянии Львова в преступном мире.

Если гроб будут нести друзья или родственники, то это означает, что он не обладал особо высоким влиянием.

В то же время нынешний полицейский из отдела по борьбе с организованной преступностью говорит, что все влиятельные люди из преступного мира по всей видимости придут проводить в последний путь Львова.

Олег Львов скоропостижно скончался в понедельник, 6 июля, в Таллиннской тюрьме.

Государственная прокуратура подозревала Олега Львова в незаконном оружейном бизнесе, и Полиция безопасности взяла его перед Ивановым днем под стражу.

С санкции суда Львова поместили в одиночную камеру Таллиннской тюрьмы, в интересах расследования дела арестованному запретили какое-либо общение.

"Как так, что человек просто умер в тюрьме?" — недоумевает адвокат Львова Свен Силлар.

Силлар встречался со своим клиентом в последний раз в конце июня во время визита в Таллиннскую тюрьму.

"Олег мне сказал, что ему не дают все таблетки, — сказал адвокат. — Он должен был принимать одни и те же лекарства утром и вечером, но их давали только раз в день".