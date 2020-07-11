ФОТО | В Таллинне хоронят предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Олега Львова

В 1990-х годах Львов был в преступном мире Эстонии вторым по значимости за Таранковым.

”Многое можно судить по похоронам. Как много людей, кто несет гроб, кто идет впереди”, — рассказывает бывший высокопоставленный чиновник криминальной полиции. Эти наблюдения могут дать представление о последнем влиянии Львова в преступном мире.

Если гроб будут нести друзья или родственники, то это означает, что он не обладал особо высоким влиянием.

В то же время нынешний полицейский из отдела по борьбе с организованной преступностью говорит, что все влиятельные люди из преступного мира по всей видимости придут проводить в последний путь Львова.

Олег Львов скоропостижно скончался в понедельник, 6 июля, в Таллиннской тюрьме.

Государственный прокурор Вахур Верте и руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Аго Лейс отмечают, что с убийством Николая Таранкова и задержанием Ассара Паулуса, Харона Дикаева, Андрея Кузякина, Вячеслава Гулевича, Геннадия Окунева, Амида Магеррамова и их подельников закончилась одна глава ненаписанной книги об организованной преступности в Эстонии.

После смерти Таранкова нового лидера преступного мира в Эстонии так и не появилось. Одна часть преемников либо задержана и отбывает срок, другая часть — уехала из страны. Третья — не захотела внимания общественности. Поиск подходящего кандидата стал для криминального мира непосильной задачей.

Не смогли договориться

За год стало ясно, что действующие в Эстонии группировки не могут выбрать одного общего лидера, которого бы приняли все. Они не смогли договориться и до сих пор. Попытки перезапустить старую систему, саму необходимость единого лидера, не увенчались успехом, так как среди группировок сразу же возникли оппозиция и коалиция. Напряжение росло, все припомнили друг-другу старые обиды и долги начиная еще с 90-х: кто с кем был в контрах, кто до сих пор в ссоре, а кто просто не подходит на роль лидера.

Те, кто уже слишком стар или же слишком умен, просто не захотели претендовать на титул — так можно и жизни лишиться. Лучше довольствоваться вторым местом, деньги все равно придут так или иначе. Также ясно, что если будет объявлен лидер, то и полиция отреагирует соответствующим образом, и главари преступных группировок это отлично понимают. Также есть и те, кто сейчас находится под судом или уже за решеткой.