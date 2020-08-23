ФОТО | В Таллинне дождь не помешал людям встать в цепь солидарности с народом Беларуси

Инициативу стран Балтии выстроить цепь в поддержку Беларуси поддержали по всему миру, сегодня эта акция, которая получила название "Путь свободы", проходит в 32 странах.

В столице Эстонии в 19 часов цепочка солидарности протянулась, несмотря на дождливую погоду, по Пярнускому шоссе от площади Вабадузе до посольства Беларуси.