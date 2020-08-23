23.08.2020, 20:07
ФОТО | В Таллинне дождь не помешал людям встать в цепь солидарности с народом Беларуси(23)
В очередную годовщину Балтийской цепи в Эстонии и ряде других стран люди вышли на улицы и сформировали живую цепь в поддержку народа Беларуси, который борется за демократию и свободу.
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