23.08.2020, 20:07

ФОТО | В Таллинне дождь не помешал людям встать в цепь солидарности с народом Беларуси

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EST 26
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Foto: Henri-Kristian Kirsip

В очередную годовщину Балтийской цепи в Эстонии и ряде других стран люди вышли на улицы и сформировали живую цепь в поддержку народа Беларуси, который борется за демократию и свободу.

Инициативу стран Балтии выстроить цепь в поддержку Беларуси поддержали по всему миру, сегодня эта акция, которая получила название "Путь свободы", проходит в 32 странах.

В столице Эстонии в 19 часов цепочка солидарности протянулась, несмотря на дождливую погоду, по Пярнускому шоссе от площади Вабадузе до посольства Беларуси.

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