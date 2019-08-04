ФОТО | В Таллинн съехались офицеры запаса из 26 стран

Сегодня в Таллинне начался всемирный сбор офицеров резерва, который соберет для различных учений, семинаров и военных соревнований более 500 резервистов из 26 стран. Помимо стран НАТО и Евросоюза в Таллинн прибудут резервисты из Южной Африки, Аргентины и Украины.
Сбор открыли сегодня вечером торжественным построением и возложением венков к Мемориалу жертвам коммунизма.
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