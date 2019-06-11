11.06.2019, 12:07

ФОТО: В Таллинн прилетели звезды фильма Кристофера Нолана. Приедет ли сам режиссер?

 (42)
rus.delfi.ee
EST 36
ФОТО: В Таллинн прилетели звезды фильма Кристофера Нолана. Приедет ли сам режиссер?
Foto: Andres Putting

В Таллиннский аэропорт прилетел самолет с актерами, продюсерами и другими членами команды фильма Tenet. Съемки кинокартины Кристофера Нолана начнутся в конце этой недели. Смотрите галерею!

Возможно, в столицу Эстонии прибудут и голливудские звезды. Исполнители главных ролей в этом фильме: Роберт Паттинсон ("Сумерки"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Мстители"), Элизабет Дебики ("Великий Гэтсби"), Майкл Кейн ("Интерстеллар", "Престиж", два Оскара за лучшую роль второго плана) и другие. Оператор — Хойте Ван Хойтема ("Дюнкерк", "Интерстеллар", "Боец").


Новость дополняется.

Читайте также:
Читайте также: