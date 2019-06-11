ФОТО: В Таллинн прилетели звезды фильма Кристофера Нолана. Приедет ли сам режиссер?

Возможно, в столицу Эстонии прибудут и голливудские звезды. Исполнители главных ролей в этом фильме: Роберт Паттинсон ("Сумерки"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Мстители"), Элизабет Дебики ("Великий Гэтсби"), Майкл Кейн ("Интерстеллар", "Престиж", два Оскара за лучшую роль второго плана) и другие. Оператор — Хойте Ван Хойтема ("Дюнкерк", "Интерстеллар", "Боец").

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