ФОТО: В Таллинн прилетели звезды фильма Кристофера Нолана. Приедет ли сам режиссер?

В Таллиннский аэропорт прилетел самолет с актерами, продюсерами и другими членами команды фильма Tenet. Съемки кинокартины Кристофера Нолана начнутся в конце этой недели. Смотрите галерею!
Возможно, в столицу Эстонии прибудут и голливудские звезды. Исполнители главных ролей в этом фильме: Роберт Паттинсон ("Сумерки"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Мстители"), Элизабет Дебики ("Великий Гэтсби"), Майкл Кейн ("Интерстеллар", "Престиж", два Оскара за лучшую роль второго плана) и другие. Оператор — Хойте Ван Хойтема ("Дюнкерк", "Интерстеллар", "Боец").
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