ФОТО | В свете нападения на Талвинга: большинство тех, кто нес гроб на похоронах Таранкова, сидят за решеткой

На похоронах криминального авторитета Николая Таранкова в сентябре 2016 года его гроб несли десять деятелей преступного мира, большинство из которых сейчас за решеткой. Тоомас Эрм Вилсон, который также нес гроб, может тоже оказаться за решеткой, если будет признан виновным по делу о нападении на врача Пеэпа Талвинга.
Тоомас Эрм Вилсон сам сдался полиции вчера утром, однако мотива своего деяния не раскрыл. Другой подозреваемый — 61-летний мужчина — обратился в правоохранительные органы днем ранее. Он в криминальных кругах неизвестен.
Вилсон же фигурировал в прессе уже в конце 90-х, прежде всего в связи с деятельностью Кемеровской преступной группировка. В 2002 году Eesti Ekspress писал, что Вилсон стал одним из лидеров данной ОПГ.
До истории с Вилсоном, в местах лишения свободы находилось шесть из десяти гробоносцев Таранкова. Так, на долгие годы за организацию и руководство ОПГ осужден Вячества Гулевич. В конце прошлого года в тюрьму отправились Олег Мартовой и Эдуард Кошляков, которые, согласно обвинению, в конце сентября 2016 года организовали ОПГ, которая промышляла в странах Балтии и Скандинавии продажей наркотиков и нелегального алкоголя. По этому же делу осуждены Сергей Мартовой и Марко Сюваоя. Глава т. н. азербайджанской ОПГ Амид Магеррамов в качестве обвиняемого в наркобизнесе выдан США.
Вчера окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратура Диана Хелила сказала, нападение на главного врача Севро-Эстонской региональной больницы Пеэпа Талвинга не было связано с его деятельностью в научном совете. Хелила сказала ”Актуальной камере”, что Тоомас Эрм Вилсон признал себя виновным и раскаялся, а также пошел на согласительное производство, но не смог объяснить мотивы своего деяния.
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