ФОТО | В свете нападения на Талвинга: большинство тех, кто нес гроб на похоронах Таранкова, сидят за решеткой

Тоомас Эрм Вилсон сам сдался полиции вчера утром, однако мотива своего деяния не раскрыл. Другой подозреваемый — 61-летний мужчина — обратился в правоохранительные органы днем ранее. Он в криминальных кругах неизвестен.

Вилсон же фигурировал в прессе уже в конце 90-х, прежде всего в связи с деятельностью Кемеровской преступной группировка. В 2002 году Eesti Ekspress писал, что Вилсон стал одним из лидеров данной ОПГ.

До истории с Вилсоном, в местах лишения свободы находилось шесть из десяти гробоносцев Таранкова. Так, на долгие годы за организацию и руководство ОПГ осужден Вячества Гулевич. В конце прошлого года в тюрьму отправились Олег Мартовой и Эдуард Кошляков, которые, согласно обвинению, в конце сентября 2016 года организовали ОПГ, которая промышляла в странах Балтии и Скандинавии продажей наркотиков и нелегального алкоголя. По этому же делу осуждены Сергей Мартовой и Марко Сюваоя. Глава т. н. азербайджанской ОПГ Амид Магеррамов в качестве обвиняемого в наркобизнесе выдан США.

Вчера окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратура Диана Хелила сказала, нападение на главного врача Севро-Эстонской региональной больницы Пеэпа Талвинга не было связано с его деятельностью в научном совете. Хелила сказала ”Актуальной камере”, что Тоомас Эрм Вилсон признал себя виновным и раскаялся, а также пошел на согласительное производство, но не смог объяснить мотивы своего деяния.

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