ФОТО | В суде вскрылась переписка Пеэтера Хельме: ”сексом с детьми занимаются намного чаще, чем принято думать”(5)
В апреле прокуратура предъявила бывшему главному редактору Postimees Пеэтеру Хельме обвинение в сексуальном совращении ребенка. Хотя по утверждению самого Хельме, он думал, что общался с совершеннолетней женщиной, на сегодняшнем судебном заседании выяснилось обратное, пишет Õhtuleht.
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