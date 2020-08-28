ФОТО | В суде вскрылась переписка Пеэтера Хельме: ”сексом с детьми занимаются намного чаще, чем принято думать”

Как сообщает издание, в чате "Armastuse saal" (”Зал любви”) Хельме общался под ником m41tln, а агент полиции под видом 12-летней девочки — под ником Marleen12. Хельме начал разговор с вопроса: ”Что привело сюда такую молодую девочку?”.

Помимо прочего, в переписке с представлявшимся девочкой агентом Хельме говорит, что занимался сексом с детьми восьми и десяти лет и особенно захватывает то, что у таких молодых еще нет опыта. Когда агент спросил, понравилось ли восьмилетней заниматься с ним сексом, Хельме ответил ”не очень. Без слез не обошлось” и добавил, что в действительности сексом с детьми занимаются намного чаще, чем говорится публично.