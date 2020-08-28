28.08.2020, 12:10

ФОТО | В суде вскрылась переписка Пеэтера Хельме: ”сексом с детьми занимаются намного чаще, чем принято думать”

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Peeter Helme kohtuistung Foto: Karl-Eerik Pink, Ekspress Grupp

В апреле прокуратура предъявила бывшему главному редактору Postimees Пеэтеру Хельме обвинение в сексуальном совращении ребенка. Хотя по утверждению самого Хельме, он думал, что общался с совершеннолетней женщиной, на сегодняшнем судебном заседании выяснилось обратное, пишет Õhtuleht.

Как сообщает издание, в чате "Armastuse saal" (”Зал любви”) Хельме общался под ником m41tln, а агент полиции под видом 12-летней девочки — под ником Marleen12. Хельме начал разговор с вопроса: ”Что привело сюда такую молодую девочку?”.

Помимо прочего, в переписке с представлявшимся девочкой агентом Хельме говорит, что занимался сексом с детьми восьми и десяти лет и особенно захватывает то, что у таких молодых еще нет опыта. Когда агент спросил, понравилось ли восьмилетней заниматься с ним сексом, Хельме ответил ”не очень. Без слез не обошлось” и добавил, что в действительности сексом с детьми занимаются намного чаще, чем говорится публично.

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