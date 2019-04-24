24.04.2019, 12:18

ФОТО: "В странах Балтии нет ничего подобного". В Маарду установили уникальную кованую фигуру

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rus.delfi.ee
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Maardu sepistatud südame Foto: Jelizaveta Baikova-Lapina, Maardu Linnavalitsus

На этой неделе в Маарду, в парке Келламяэ около пруда была установлена уникальная выкованная кузнецами фигура в виде сердца, на которую местные молодожены смогут вешать замки, символизирующие вечный союз и безграничную любовь. Ажурное сердце, изготовленное из прочного железа, является подарком города Маарду всем его жителям.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, идея о создании в городе подобного символа любви появилась в прошлом году — жительница Мууга прислала ее на конкурс идей „Cделаем город красивее”.

”Хотя это предложение не набрало в народном голосовании большинство голосов, оно очень понравилось нам и многим горожанам, поэтому мы взяли ее в план работ. Не всегда возможно реализовать все хорошие идеи одновременно, но мы стараемся постепенно претворять в жизнь лучшие из них”, — говорит Архипов.

Эскизом фигуры и ее изготовлением занималась кузня AES Triplex. ”Поступило предложение о том, чтобы создать кованное дерево или сердце, на которое влюбленные смогли бы вешать замки. К работе мы приступили с воодушевлением. Что получилось — вы видите”, — рассказывает владелица кузницы AES Triplex Лариса Козырева.

По ее словам, от создания эскиза на бумаге до воплощения проекта в жизнь заняло три недели. Кованная фигура сделана из черного железа, ее высота достигает 2,8 метра, ширина 2,46 метра, а вес почти 480 кг.

”Нам было приятно воплотить этот проект в жизнь, потому при исполнении заказа мы вкладываем часть своей души и тепла. Это сердце — оригинальная вещь. Со всей ответственностью могу сказать, что такой фигуры нет ни в одном городе Эстонии. Думаю, что ничего подобного нет даже в странах Балтии”, — уверена Козырева.

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