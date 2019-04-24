ФОТО: "В странах Балтии нет ничего подобного". В Маарду установили уникальную кованую фигуру

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, идея о создании в городе подобного символа любви появилась в прошлом году — жительница Мууга прислала ее на конкурс идей „Cделаем город красивее”.

”Хотя это предложение не набрало в народном голосовании большинство голосов, оно очень понравилось нам и многим горожанам, поэтому мы взяли ее в план работ. Не всегда возможно реализовать все хорошие идеи одновременно, но мы стараемся постепенно претворять в жизнь лучшие из них”, — говорит Архипов.

Эскизом фигуры и ее изготовлением занималась кузня AES Triplex. ”Поступило предложение о том, чтобы создать кованное дерево или сердце, на которое влюбленные смогли бы вешать замки. К работе мы приступили с воодушевлением. Что получилось — вы видите”, — рассказывает владелица кузницы AES Triplex Лариса Козырева.

По ее словам, от создания эскиза на бумаге до воплощения проекта в жизнь заняло три недели. Кованная фигура сделана из черного железа, ее высота достигает 2,8 метра, ширина 2,46 метра, а вес почти 480 кг.