27.07.2020, 18:11
ФОТО | В стене памяти Мемориала жертвам коммунизма зияет пробел
В стене памяти Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ не хватает одной плитки.
В стене памяти Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ не хватает одной плитки.
Отсутствует плита со словами "nõnda ühte" из стихотворной строчки эстонского поэта Пауля-Ээрика Руммо "Me hoiame nõnda ühte" ("Мы держимся вместе").
Мемориал жертвам коммунизма был открыт к 100-летию Эстонской Республики в 2018 году. Он посвящен всем пострадавшим от режима: убитым, высланным и лишенным свободы.
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