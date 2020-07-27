27.07.2020, 18:11

ФОТО | В стене памяти Мемориала жертвам коммунизма зияет пробел

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Кармен Лаур
EST 7
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Katkine memoriaal 27.07.2020 Foto: Andres Putting

В стене памяти Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ не хватает одной плитки.

Отсутствует плита со словами "nõnda ühte" из стихотворной строчки эстонского поэта Пауля-Ээрика Руммо "Me hoiame nõnda ühte" ("Мы держимся вместе").

Мемориал жертвам коммунизма был открыт к 100-летию Эстонской Республики в 2018 году. Он посвящен всем пострадавшим от режима: убитым, высланным и лишенным свободы.

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