ФОТО | В США подписан договор о закупке для Сил обороны новых автоматов

”Для солдата и резервиста автомат является самым важным оружием, и благодаря заключенному сегодня договору Силы обороны получат автомат нового поколения, который будет точным, удобным, надежным и современным в мировом масштабе”, — сказал Кусти Сальм, который в ближайшие недели будет управлять Центром оборонных инвестиций. По словам Сальма, американский производитель оружия в последние годы вложил значительные средства в развитие изделий и его оружие входит в число самых передовых в мире.

Джони Эрнст, сенатор от штата Айова, присутствовавший на церемонии, сказал в своем выступлении, что гордится тем, что Эстония, стоящая на переднем рубеже сдерживания агрессивной политики России, покупает новое оружие у США. ”Эстония — наш один из самых надежных союзников в международных операциях в Афганистане, Ираке и в других странах. То, что Эстония будет использовать произведенное в Соединенных Штатах оружие, является большой честью для нас”, — сказал сенатор.

В качестве первого заказа Эстония приобретет 16 000 единиц автоматического огнестрельного оружия с принадлежностями. Новые автоматы настраиваются в соответствии с ростом пользователя и подходят как для правшей, так и левшей. Оружие состоит из модулей и может легко комплектоваться нарезными стволами различной длины, дополнительными принадлежностями, гранатометами или прикладами согласно потребностям боя.