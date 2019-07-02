ФОТО | В США подписан договор о закупке для Сил обороны новых автоматов

Центр оборонных инвестиций и американский производитель оружия LMT Defense (Lewis Machine and Tool Company) подписали вчера поздно вечером в Девенпорте (США) договор о закупке для Сил обороны Эстонии автоматов.
”Для солдата и резервиста автомат является самым важным оружием, и благодаря заключенному сегодня договору Силы обороны получат автомат нового поколения, который будет точным, удобным, надежным и современным в мировом масштабе”, — сказал Кусти Сальм, который в ближайшие недели будет управлять Центром оборонных инвестиций. По словам Сальма, американский производитель оружия в последние годы вложил значительные средства в развитие изделий и его оружие входит в число самых передовых в мире.
Джони Эрнст, сенатор от штата Айова, присутствовавший на церемонии, сказал в своем выступлении, что гордится тем, что Эстония, стоящая на переднем рубеже сдерживания агрессивной политики России, покупает новое оружие у США. ”Эстония — наш один из самых надежных союзников в международных операциях в Афганистане, Ираке и в других странах. То, что Эстония будет использовать произведенное в Соединенных Штатах оружие, является большой честью для нас”, — сказал сенатор.
В качестве первого заказа Эстония приобретет 16 000 единиц автоматического огнестрельного оружия с принадлежностями. Новые автоматы настраиваются в соответствии с ростом пользователя и подходят как для правшей, так и левшей. Оружие состоит из модулей и может легко комплектоваться нарезными стволами различной длины, дополнительными принадлежностями, гранатометами или прикладами согласно потребностям боя.
Первые автоматы прибудут в Эстонию в начале 2020 года и поступят в распоряжение Скаутского батальона. Впоследствии новое оружие будут обслуживать срочники и контрактники 1-й и 2-й пехотных бригад, а также кайтселийтчики. Также в рамках тех же поставок новые автоматы закупят Департамент полиции и погранохраны и Министерство юстиции.
Центр оборонных инвестиций объявил о закупке огнестрельного автоматического оружия в июне 2017 года. Требования к оружию были подготовлены Силами обороны; в тендере приняли участие 14 оферентов; комиссия признала предложение LMT самым успешным 3 декабря 2018 года.
Предприятие LMT учреждено в 1980 году в США. Их ручное огнестрельное оружие используется несколькими военными и силовыми структурами США, специальным подразделением SAS Великобритании и армией Новой Зеландии; также их оружие используется в вооруженных силах многих стран НАТО.
От Эстонии договор подписал руководитель отдела Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар, а со стороны LMT — Карл Льюис, учредитель и владелец фирмы по производству оружия.
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