ФОТО | В среду перед магазинами Selver прошли пикеты. Чего хотели эти люди?

Как сообщила сегодня Nähtamatud Loomad, целью пикетов является повысить осведомленность покупателей о "скрытой практике" сети Selver и оказать таким образом давление на концерн AS Tallinna Kaubamaja, в состав которого входят как Selver, так и магазины Kaubamaja Toidumaailm, с тем, чтобы они отказались от продажи яиц, которые дают содержащиеся в клетках куры.

"Selver утверждает, что следует принципам ответственного предпринимательства, но в то же время поддерживает жестокую систему содержания куриц в клетках", - говорит представитель Nähtamatud Loomad Сирли Мерикюлл.

"Selver мог бы взять пример с других сетей розничной торговли, таких как Rimi, Prisma, Maxima или Stockmann, которые решили отказаться от продажи яиц кур из клеток, и тем самым отправить эту устаревшую технологию в историю", - добавила Мерикюлл.

В ответ пресс-служба Selver заявила, что торговое предприятие дает только те обещания, которые потом может выполнить.