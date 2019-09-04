04.09.2019, 21:10

ФОТО | В среду перед магазинами Selver прошли пикеты. Чего хотели эти люди?

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rus.delfi.ee
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Loomakaitsjate pikett Selveri ees Foto: Priit Simson

Сегодня вечером организация Nähtamatud Loomad провела акции у трех магазинов Selver в Таллинне. Защитники животных протестовали против того, что в магазинах сети продаются яйца кур, которых выращивают в клетках. По словам представителя Selver, потребитель принимает решение, в основном ориентируясь на цену, сейчас можно повышать осведомленность покупателей другими мерами.

Как сообщила сегодня Nähtamatud Loomad, целью пикетов является повысить осведомленность покупателей о "скрытой практике" сети Selver и оказать таким образом давление на концерн AS Tallinna Kaubamaja, в состав которого входят как Selver, так и магазины Kaubamaja Toidumaailm, с тем, чтобы они отказались от продажи яиц, которые дают содержащиеся в клетках куры.

"Selver утверждает, что следует принципам ответственного предпринимательства, но в то же время поддерживает жестокую систему содержания куриц в клетках", - говорит представитель Nähtamatud Loomad Сирли Мерикюлл.

"Selver мог бы взять пример с других сетей розничной торговли, таких как Rimi, Prisma, Maxima или Stockmann, которые решили отказаться от продажи яиц кур из клеток, и тем самым отправить эту устаревшую технологию в историю", - добавила Мерикюлл.

В ответ пресс-служба Selver заявила, что торговое предприятие дает только те обещания, которые потом может выполнить.

"Selver предлагает широкий выбор яиц от кур, выращенных в дружественной среде. В ассортименте десять сортов яиц от пяти производителей. Для нас важно, чтобы у каждого клиента была возможность выбора в пользу яиц от таких кур", - говорится в сообщении сети.

Selver отмечает, что в магазинах сети в богатом выборе представлены яйца, полученные с помощью кур, выращенных в различных условиях, в том числе и от тех, которых держат в клетках. Хотя потребители поддерживают гуманное отношение к животным, по-прежнему большинство людей делает у прилавка окончательный выбор, исходя из ценника товара. Для окончательного прекращения продажи яиц от кур, содержащихся в клетках, необходимы соответствующие экономические условия и уменьшение чувствительности потребителя к ценам.

"Мы в Selver даем только такие обещания, которые держим. Ведем ответственную и природосберегающую деятельность, снижаем объем отходов от упаковки, наращиваем долю упаковки из биологически разлагаемых и повторно используемых материалов, внедряем энергосберегающие технологии. Мы заботимся об окружающей среде", - заявляет Selver.

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