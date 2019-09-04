ФОТО | В среду перед магазинами Selver прошли пикеты. Чего хотели эти люди?

"Selver предлагает широкий выбор яиц от кур, выращенных в дружественной среде. В ассортименте десять сортов яиц от пяти производителей. Для нас важно, чтобы у каждого клиента была возможность выбора в пользу яиц от таких кур", - говорится в сообщении сети.
Selver отмечает, что в магазинах сети в богатом выборе представлены яйца, полученные с помощью кур, выращенных в различных условиях, в том числе и от тех, которых держат в клетках. Хотя потребители поддерживают гуманное отношение к животным, по-прежнему большинство людей делает у прилавка окончательный выбор, исходя из ценника товара. Для окончательного прекращения продажи яиц от кур, содержащихся в клетках, необходимы соответствующие экономические условия и уменьшение чувствительности потребителя к ценам.
"Мы в Selver даем только такие обещания, которые держим. Ведем ответственную и природосберегающую деятельность, снижаем объем отходов от упаковки, наращиваем долю упаковки из биологически разлагаемых и повторно используемых материалов, внедряем энергосберегающие технологии. Мы заботимся об окружающей среде", - заявляет Selver.
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