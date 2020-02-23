23.02.2020, 09:30

ФОТО: ”В советское время об этом не приходилось и мечтать". Хенн Пыллуаас купил самолет

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Henn Põlluaas ostis Kesk-Itaaliast ülikerglennuki Foto: Henn Põlluaas, Erakogu

Прошлым летом Хенн Пыллуаас (EKRE) приобрел в Италии маленький самолет Groppo Groppino. Сейчас транспортное средство ждет в гараже, пока его хозяин пройдет курсы пилота.

Пыллуасс (60) говорит, что летать он мечтал всегда. Интерес к авиации зародился еще в советское время. ”Родственник присылал мне из Америки журналы National Geographic, и в 1980 году в одном журнале я обнаружил длинную статью с фотографиями о сверхлегких самолетах. Вот тогда мой интерес и зародился”, — говорит политик.

”В советское время об этом не приходилось и мечтать, то теперь у меня появилась возможность осуществить мечту”, — добавляет он.

Когда именно у Пыллуааса появится время для прохождения курсов, он не знает. Скорее всего, проходить обучение он будет в Финляндии.

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