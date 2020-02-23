ФОТО: ”В советское время об этом не приходилось и мечтать". Хенн Пыллуаас купил самолет

Пыллуаас (60) говорит, что летать он мечтал всегда. Интерес к авиации зародился еще в советское время. ”Родственник присылал мне из Америки журналы National Geographic, и в 1980 году в одном журнале я обнаружил длинную статью с фотографиями о сверхлегких самолетах. Вот тогда мой интерес и зародился”, — говорит политик.

”В советское время об этом не приходилось и мечтать, но теперь у меня появилась возможность осуществить мечту”, — добавляет он.

Когда именно у Пыллуааса появится время для прохождения курсов, он не знает. Скорее всего, проходить обучение он будет в Финляндии.

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