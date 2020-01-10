ФОТО | В социальных сетях эстонцев пугают "туберкулезным" мясом. Это вранье!(4)
В социальных сетях с большой быстротой распространяется фотография куска мяса, покрытого белыми узелками, которая сопровождается устрашающим предупреждением: якобы кто поест этого мяса, тот заболеет туберкулезом. Ветеринарно-пищевой департамент (Veterinaar- ja toiduamet - VTA) заверяет, что речь идет о ложной информации.
Чем отмыть жир с кухонной мебели
Вот что случилось с украинским Boeing-737 еще в воздухе
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Как очистить электрический чайник от накипи