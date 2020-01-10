ФОТО | В социальных сетях эстонцев пугают "туберкулезным" мясом. Это вранье!

Белые пузырьки не являются симптомами туберкулеза. По мнению экспертов VTA, в мясе, изображенном на фотографии, скорее всего имеются паразитарные узелки, то есть места, где развиваются личинки каких-то паразитов. В Эстонии есть паразиты, которые могут проникать и размножаться в мясе, но на прилавки такое мясо в результате контроля не попадает.

Фотографию в Facebook опубликовал египтянин Малек Хайтам (Malek Haitam), ее перепостили 1,1 млн раз, в том числе и жители Эстонии.

Как информирует Департамент здоровья, туберкулез распространяется в основном воздушно-капельным путем, к примеру, при кашле больного открытой формой. Реже встречаются случаи заражения туберкулезом при повреждении слизистой оболочки или кожного покрова.