ФОТО | В социальных сетях эстонцев пугают "туберкулезным" мясом. Это вранье!(5)
В социальных сетях с большой быстротой распространяется фотография куска мяса, покрытого белыми узелками, которая сопровождается устрашающим предупреждением: якобы кто поест этого мяса, тот заболеет туберкулезом. Ветеринарно-пищевой департамент (Veterinaar- ja toiduamet - VTA) заверяет, что речь идет о ложной информации.
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